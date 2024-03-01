Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Маленький сын дизайнера выбежал к маме во время ее выхода в финале шоу

Показ коллекции, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 06:46 Фото: Instagram/chemena
Видео с мальчиком, радостно выбегающим навстречу маме, набирает популярность в социальных сетях. Речь идет о подиуме в Париже, где прошел показ коллекции Chloé под руководством нового креативного директора Чемены Камали, сообщает Zakon.kz.

По реакции матери и ребенка видно, что для каждого из них это стало абсолютной неожиданностью. Традиционный выход дизайнера в конце показа ребенок, видимо, воспринял за выход женщины к нему.

Никто из присутствующих не стал препятствовать малышу и, наоборот, одобрительно ликовали. Сама дизайнер смутилась и, подняв ребенка, бережно передала сидящему в первом ряду супругу. Судя по комментариям в Инстаграм, и гости показа, и пользователи соцсетей не остались равнодушными к такому неожиданному финалу показа.

Днями ранее в Милане прошла Неделя моды с 55 показами и четырьмя цифровыми шоу.

Читайте также

50-летняя Кейт Мосс удивила новой фотосессией
50-летняя Кейт Мосс удивила новой фотосессией
Шоумен Гоген Солнцев стал отцом
Шоумен Гоген Солнцев стал отцом
У казахстанских тиктокеров появилась возможность пройти по красной дорожке Каннского фестиваля
У казахстанских тиктокеров появилась возможность пройти по красной дорожке Каннского фестиваля
Алия Абди
Париж Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi и Redmi
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi и Redmi
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: