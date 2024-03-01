Маленький сын дизайнера выбежал к маме во время ее выхода в финале шоу

Видео с мальчиком, радостно выбегающим навстречу маме, набирает популярность в социальных сетях. Речь идет о подиуме в Париже, где прошел показ коллекции Chloé под руководством нового креативного директора Чемены Камали, сообщает Zakon.kz.

По реакции матери и ребенка видно, что для каждого из них это стало абсолютной неожиданностью. Традиционный выход дизайнера в конце показа ребенок, видимо, воспринял за выход женщины к нему.

Никто из присутствующих не стал препятствовать малышу и, наоборот, одобрительно ликовали. Сама дизайнер смутилась и, подняв ребенка, бережно передала сидящему в первом ряду супругу. Судя по комментариям в Инстаграм, и гости показа, и пользователи соцсетей не остались равнодушными к такому неожиданному финалу показа.

Днями ранее в Милане прошла Неделя моды с 55 показами и четырьмя цифровыми шоу.