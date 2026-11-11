"Сколько нежности в одном видео": медсестра из Алматы растрогала казахстанцев заботой о малыше
Фото: instagram/neo_umka
В социальных сетях набирает популярность видео из детской городской клинической больницы № 1, сообщает Zakon.kz.
В Instagram неонатолог-реаниматолог из Алматы Умид Алимухамедов опубликовал трогательное видео. На кадрах медицинская сестра поет новорожденному.
"Наша медсестра готовила малыша к переводу из реанимации в отделение и тихонько напевала ему песню. Даже не подозревая, что я снимаю. Вот она, настоящая забота. Когда к своей работе относишься не только с профессионализмом, но и с любовью", – говорится в подписи к видео.
Автор ролика также поинтересовался, доверили бы казахстанцы своего малыша такому медицинскому персоналу. За день публикация собрала 166 тысяч просмотров. В комментариях люди восхитились чуткостью и заботой героини видео:
- Какая добрая и заботливая женщина. Сколько же в ней любви и тепла.
- Когда человек рожден для этой работы.
- Пусть у этих деток будет много таких нежных и добрых сердец.
- Так выглядит любовь к своему делу.
- Такую теплоту подарила эта прекрасная женщина, не только ребенку.
- На таких людях держится наш мир.
- Какая милота! Все, кто работает с детками с очень добрым, наполненным любовью, сердцем.
- В очередной раз убеждаюсь, что у нас прекрасный медперсонал именно по неонатальной части.
В отделении реанимации для неонатальной хирургии проводят интенсивное лечение новорожденных с врожденными пороками развития и хирургической патологией в пред- и послеоперационном периоде.
Ранее в социальных сетях завирусилось видео с трогательным спасением щенка из реки. Мужчина шел с дочкой, но, увидев животное в беде, бросился на помощь.
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