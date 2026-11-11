"Сколько нежности в одном видео": медсестра из Алматы растрогала казахстанцев заботой о малыше

В социальных сетях набирает популярность видео из детской городской клинической больницы № 1, сообщает Zakon.kz.

В Instagram неонатолог-реаниматолог из Алматы Умид Алимухамедов опубликовал трогательное видео. На кадрах медицинская сестра поет новорожденному.

"Наша медсестра готовила малыша к переводу из реанимации в отделение и тихонько напевала ему песню. Даже не подозревая, что я снимаю. Вот она, настоящая забота. Когда к своей работе относишься не только с профессионализмом, но и с любовью", – говорится в подписи к видео.

Автор ролика также поинтересовался, доверили бы казахстанцы своего малыша такому медицинскому персоналу. За день публикация собрала 166 тысяч просмотров. В комментариях люди восхитились чуткостью и заботой героини видео:

Какая добрая и заботливая женщина. Сколько же в ней любви и тепла.

Когда человек рожден для этой работы.

Пусть у этих деток будет много таких нежных и добрых сердец.

Так выглядит любовь к своему делу.

Такую теплоту подарила эта прекрасная женщина, не только ребенку.

На таких людях держится наш мир.

Какая милота! Все, кто работает с детками с очень добрым, наполненным любовью, сердцем.

В очередной раз убеждаюсь, что у нас прекрасный медперсонал именно по неонатальной части.

В отделении реанимации для неонатальной хирургии проводят интенсивное лечение новорожденных с врожденными пороками развития и хирургической патологией в пред- и послеоперационном периоде.

Ранее в социальных сетях завирусилось видео с трогательным спасением щенка из реки. Мужчина шел с дочкой, но, увидев животное в беде, бросился на помощь.