#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
Общество

"Сколько нежности в одном видео": медсестра из Алматы растрогала казахстанцев заботой о малыше

Женщина, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 07:55 Фото: instagram/neo_umka
В социальных сетях набирает популярность видео из детской городской клинической больницы № 1, сообщает Zakon.kz.

В Instagram неонатолог-реаниматолог из Алматы Умид Алимухамедов опубликовал трогательное видео. На кадрах медицинская сестра поет новорожденному.

"Наша медсестра готовила малыша к переводу из реанимации в отделение и тихонько напевала ему песню. Даже не подозревая, что я снимаю. Вот она, настоящая забота. Когда к своей работе относишься не только с профессионализмом, но и с любовью", – говорится в подписи к видео.

Автор ролика также поинтересовался, доверили бы казахстанцы своего малыша такому медицинскому персоналу. За день публикация собрала 166 тысяч просмотров. В комментариях люди восхитились чуткостью и заботой героини видео:

  • Какая добрая и заботливая женщина. Сколько же в ней любви и тепла.
  • Когда человек рожден для этой работы.
  • Пусть у этих деток будет много таких нежных и добрых сердец.
  • Так выглядит любовь к своему делу.
  • Такую теплоту подарила эта прекрасная женщина, не только ребенку.
  • На таких людях держится наш мир.
  • Какая милота! Все, кто работает с детками с очень добрым, наполненным любовью, сердцем.
  • В очередной раз убеждаюсь, что у нас прекрасный медперсонал именно по неонатальной части.

В отделении реанимации для неонатальной хирургии проводят интенсивное лечение новорожденных с врожденными пороками развития и хирургической патологией в пред- и послеоперационном периоде.

Ранее в социальных сетях завирусилось видео с трогательным спасением щенка из реки. Мужчина шел с дочкой, но, увидев животное в беде, бросился на помощь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Пара, молодежь
16:28, 08 августа 2026
Казахстанки запустили смешной тренд с порванной одеждой своих половинок
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
14:50, 01 июня 2026
Скандал в детской больнице Алматы закончился нападением на врача
Китай, землетрясение,
14:15, 30 марта 2025
Медсестры роддома, спасающие детей во время землетрясения, восхитили соцсети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Диана Шнайдер на турнире WTA в Нинбо
07:19, Сегодня
"Держу кулачки": Диана Шнайдер высказалась о статусе запасной после снятия Рыбакиной
Хамзату Чимаеву бинтуют руки перед боем
06:47, Сегодня
"Не представляю их планов": Чимаев пожаловался на затянувшееся ожидание боя от UFC
Арина Соболенко на US Open-2026
06:20, Сегодня
Руководство BeIN Sports осудило комментатора за оскорбление Соболенко в прямом эфире
Султан Заурбек после 20-й победы на профессиональном ринге
05:48, Сегодня
"Осталось забрать пояс": Султан Заурбек отреагировал на первое место в рейтинге IBF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: