Артисты Львовской оперы не вернулись в Украину после зарубежных гастролей

Имена танцоров, которые принимали участие в постановке балета "Дон Кихот", исчезли с онлайн-афиш, сообщает Zakon.kz.

Трое артистов Львовской оперы, а именно – ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Рома, а также артист балета Богдан Ключник – не вернулись вместе со всем коллективом в Украину после гастролей в Финляндии. Все трое сообщили об этом коллегам, попрощавшись с ними виртуально. Сейчас на страницах артистов в соцсетях информации об их решении нет.

В течение трех недель, с 8 по 22 февраля, балетная труппа Львовской оперы выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Ближайший спектакль запланирован во Львове на сегодня, 1 марта. Однако среди его участников нет трех солистов. Их имена удалили и с сайта театра.

Финляндия до апреля продлила закрытие границы с Россией.