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Финляндия продлила до апреля закрытие границы с Россией

Финляндия продлила закрытие границы с Россией Фото: pixabay
Правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Российской Федерацией до 14 апреля. Границу перекрыли из-за неожиданного наплыва мигрантов, который власти Финляндии считают "гибридной операцией", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 9 февраля, правительство Финляндии продлило на два месяца (до 14 апреля) закрытие границы с Россией. Финские власти заявили, что не видят доказательств прекращения Москвой "гибридной операции" по массовой переброске мигрантов.

Финляндия закрыла свою 1340-километровую границу с Россией после того, как столкнулась с резким увеличением потока мигрантов-нелегалов. Около 1,3 тыс. мигрантов без надлежащих документов и виз прибыли в страну из России с сентября. Мигранты начали "штурмовать" российско-финскую границу вскоре после того, как Финляндия вступила в альянс НАТО. Большинство из них – выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Согласно заявлению финского правительства, наплыв нелегальных мигрантов с территории РФ "представляет серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии". По данным МВД, сейчас на закрытой границе остаются сотни, если не тысячи, нелегалов. Они терпеливо ждут, когда пункты пропуска наконец откроют. По заявлению финских властей, Россия намеренно пропускает мигрантов к границе – хотя до вступления Финляндии в НАТО российская сторона строго контролировала пограничный режим.

"Мы не увидели признаков того, что Россия меняет свое поведение. Напротив, полученная нами информация подтверждает наши предположения о том, что Россия продолжает эту гибридную операцию. У нас есть основания полагать, что эта ситуация сохранится в течение некоторого времени", – сказала Мари Рантанен, глава МВД Финляндии.

Российское государственное информагентство РИА "Новости" отмечает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения насчет причастности России к миграционному кризису в Евросоюзе.

Изначально финские власти рассчитывали вновь открыть границу с Россией 11 февраля. Пограничные пункты закрыты с ноября 2023-го.

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