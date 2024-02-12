Сегодня, 12 февраля 2024 года, известный российский юморист Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео, сообщает Zakon.kz.

Роликом артист поделился со своими подписчиками в Instagram. В нем он показал, как со своим сыном Гарри приступает к сбору домика из лего.

"Почти 5 тысяч деталей, детям на радость", – написал Максим Галкин под видео.

Отметим, что внимательные фолловеры юмориста за кадром услышали голос его супруги – Аллы Пугачёвой, и были этому несказанно рады:

"Максим, Алла Борисовна, любим вас!"

"Счастья, благополучия и радости вашей семье!"

"Услышать голос Аллы даже за кадром – это счастье!"

"Ура! Наконец-то наша любимая семья! Гарик большой уже совсем! За кадром голос нашей любимой Аллочки! Счастье наше! Спасибо, Максим, за видео! Любим вас всех очень!"

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