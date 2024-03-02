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Дизайнер и икона моды Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

Умерла дизайнер и икона моды Айрис Апфель, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 09:20 Фото: Instagram/iris.apfel
Дизайнер интерьеров и текстиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет, сообщает Zakon.kz.

О смерти дизайнера сообщается на ее личной странице в Instagram.

"Айрис Апфель. 29 августа, 1921 – 1 марта, 2024", – сказано в подписи.

Айрис родилась 29 августа 1921 года в районе Куинс в Нью-Йорке в семье Сэмюэля Баррела. Училась в Нью-Йоркском университете, где изучала историю искусств, и в Университете Висконсина, где изучала искусство.

В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, специалиста по рекламе. Вместе они прожили 67 лет, детей у них не было. Карл Апфель умер в 2015 году в возрасте 100 лет.

Они владели компанией по производству текстиля Old World Weavers и специализировались на реставрационных работах. В числе прочего работали над проектами в Белом доме при шести разных президентах. Среди клиентов дизайнера были основательница Este Lauder Эсте Лаудер и шведская и американская актриса Грета Гарбо.

Айрис также была известна своим экстравагантным стилем в одежде – большие круглые очки, крупные бусы, яркие ткани.

Она также стала одной из немногих моделей современности, которая подписала контракт с модельным агентством в 97 лет.

Ранее сообщалось о смерти актера из "Реальных пацанов" и "Интернов". Павел Маркин скончался в возрасте 53 лет.

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