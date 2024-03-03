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Димаш Кудайберген покоряет Латинскую Америку

Димаш Кудайбергенов покоряет Латинскую Америку, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 05:35 Фото: dimashnews.com
Песня казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена "When I’ve Got You" впервые прозвучала на латиноамериканской радиостанции "Andromeda", сообщает Zakon.kz.

По информации Dimashnews.com, она прозвучала в программе "Вселенная Димаша".

Программа Universo Dimash ("Вселенная Димаша") впервые вышла в эфир ровно год назад, 1 марта 2023 года, в честь празднования Дня благодарности в Казахстане и начала Наурыза.

Впервые песни Димаша прозвучали на мексиканской радиостанции 7 февраля. Это стало возможным благодаря международному фан-клубу артиста Mahabbat Dears.

Эфир возымел настолько большой успех среди слушателей, что ведущие Andromeda Radio решили создать новую программу, полностью посвященную творчеству казахстанского исполнителя. С момента создания "Вселенной Димаша" в эфире прозвучало уже 14 эпизодов.

В программе от 28 февраля на радиостанции была представлена история разных песен казахстанского артиста. Слушатели насладились премьерой новой песни "When I’ve Got You" и следующими китайскими песнями: Battle of Memories, Neverland, War and Peace, Our Love, Be Happy, The meaning of eternity, Restart my love, The Crown и так далее.

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Стамбуле Димаш Кудайберген представил музыкальное видео на новое произведение "When I’ve got you". Основная идея клипа принадлежит Димашу и режиссеру клипа Галыму Асылову. По словам создателей клипа, съемки проходили в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более чем 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Именно там сшили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.


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