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Димаш Кудайберген порадовал поклонников новым клипом

Димаш Кудайберген порадовал поклонников новым клипом Фото: dimashnews.com
26 февраля в Стамбуле Димаш Кудайберген представил музыкальное видео на новое произведение "When I’ve got you", сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта артиста, премьера состоялась в рамках пресс-конференции, которую артист провел в связи с предстоящим сольным концертом в Турции.

Основная идея клипа принадлежит Димашу и режиссеру клипа Галыму Асылову.

"Всемирно известный артист, ведущий очень закрытый образ жизни, решил дать первое открытое интервью. Выбранная им молодая журналистка в большом волнении едет на встречу, безмерно волнуясь и терзаясь вопросом: "А что, если?..". Яркая фантазия девушки подсказывает таинственный образ главного героя и погружает ее в мистическую историю. Всем известно, что Димаш – добрый и простой человек. О его личной жизни мало что известно, он не часто появляется в медийном пространстве и не дает особо личных интервью. Мы хотели представить артиста немного с другой стороны, в "книжном", выдуманном образе", – поделился режиссер.


По словам создателей клипа, съемки проходили в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более 70 человек, с привлечением специалистов из Китая. Именно там сшили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.

"Достаточно непростым был кастинг: на роль главной героини и других персонажей пробовались многие актрисы и модели. В клипе использовали три локации, поиски античной культуры были нелегкой задачей. В творческой атмосфере большая международная команда постаралась создать загадочную историю в каждом элементе интерьера, детали костюма, в каждом кадре", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что автор музыки – Димаш Кудайберген. Автором текста песни выступила Кэндис Келли. Соавтором текста, сопродюсером, оркестровщиком и аранжировщиком – Дмитро Гордон.

"Работать над этой песней было большой ответственностью, ведь "When I’ve Got You" – это шаг в новом направлении для Димаша, как артиста. Димаш сказал мне, что давно хотел создать трек в жанрах блюз, джаз, рок и r&b, а мое предложение заключалось в том, чтобы заставить трек звучать свежо и эпатажно. В результате получилось сочетание тяжелых барабанов, электрогитары и фортепиано с оркестром, синтезаторами, губной гармошкой и даже хором. Мы хотели, чтобы песня звучала кинематографично, эпично и дерзко", – поделился Дмитро Гордон.

Ранее сообщалось, что 15 февраля Международная организация по миграции (МОМ) объявила о назначении новых послов доброй воли. Народный артист Казахстана, музыкант, певец и композитор Димаш Кудайберген был назначен региональным послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии).

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