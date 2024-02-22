Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген продолжает интриговать фанатов

Димаш Кудайберген продолжает интриговать фанатов Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
26 февраля 2024 года на пресс-конференции в Стамбуле Димаш Кудайберген презентует новое музыкальное видео на песню "When I’ve got you", сообщает Zakon.kz.

Популярный артист анонсировал это интересное культурное мероприятие еще 18 февраля.

И теперь казахстанский исполнитель интригует армию поклонников по всему миру, размещая фрагменты будущего хита. К тому же, образ вампира им пришелся по душе.

Комментаторы уже отметили, что с нетерпением ждут указанной даты.

  • Мы не можем дождаться. Еще четыре дня. Мы не спим, не едим, мы просто ждем.
  • Чем дольше ждешь, тем больше любопытство.
  • Каждый твой вздох любим.
  • Не могу устоять и не сказать, что моя любовь – этот вампир!
  • Считаем секунды.
  • А можно как-то дату слегка поближе передвинуть? Понимаю, что казахи никуда не торопятся, но у нас уже нет сил ждать! – пишут поклонники творчества.

Материал по теме

"Хотим стать ближе": как испанские поклонники Димаша Кудайбергена учат казахский язык

15 февраля 2024 года Димаш Кудайберген был назначен региональным послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии).

Читайте также

Молдир Ауелбекова о детях: Подарок от Бога
Молдир Ауелбекова о детях: Подарок от Бога
Юлия Высоцкая не хочет возвращаться в Россию
Юлия Высоцкая не хочет возвращаться в Россию
Zivert объявила об уходе со сцены
Zivert объявила об уходе со сцены
Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
температурный рекорд в Семей орманы
В "Семей орманы" зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: