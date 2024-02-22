Димаш Кудайберген продолжает интриговать фанатов
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
26 февраля 2024 года на пресс-конференции в Стамбуле Димаш Кудайберген презентует новое музыкальное видео на песню "When I’ve got you", сообщает Zakon.kz.
Популярный артист анонсировал это интересное культурное мероприятие еще 18 февраля.
И теперь казахстанский исполнитель интригует армию поклонников по всему миру, размещая фрагменты будущего хита. К тому же, образ вампира им пришелся по душе.
Комментаторы уже отметили, что с нетерпением ждут указанной даты.
- Мы не можем дождаться. Еще четыре дня. Мы не спим, не едим, мы просто ждем.
- Чем дольше ждешь, тем больше любопытство.
- Каждый твой вздох любим.
- Не могу устоять и не сказать, что моя любовь – этот вампир!
- Считаем секунды.
- А можно как-то дату слегка поближе передвинуть? Понимаю, что казахи никуда не торопятся, но у нас уже нет сил ждать! – пишут поклонники творчества.
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