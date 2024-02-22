Димаш Кудайберген продолжает интриговать фанатов

26 февраля 2024 года на пресс-конференции в Стамбуле Димаш Кудайберген презентует новое музыкальное видео на песню "When I’ve got you", сообщает Zakon.kz.

Популярный артист анонсировал это интересное культурное мероприятие еще 18 февраля.

И теперь казахстанский исполнитель интригует армию поклонников по всему миру, размещая фрагменты будущего хита. К тому же, образ вампира им пришелся по душе.

Комментаторы уже отметили, что с нетерпением ждут указанной даты.

Мы не можем дождаться. Еще четыре дня. Мы не спим, не едим, мы просто ждем.

Чем дольше ждешь, тем больше любопытство.

Каждый твой вздох любим.

Не могу устоять и не сказать, что моя любовь – этот вампир!

Считаем секунды.

А можно как-то дату слегка поближе передвинуть? Понимаю, что казахи никуда не торопятся, но у нас уже нет сил ждать! – пишут поклонники творчества.

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15 февраля 2024 года Димаш Кудайберген был назначен региональным послом доброй воли МОМ (с региональной ролью в Азии).