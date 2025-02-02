Песня Димаша Кудайбергена взорвала американские чарты
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Песня казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Smoke попала в американские чарты Amazon и iTunes, сообщает Zakon.kz.
На официальном сайте музыканта говорится о том, что в январе 2025 года в зарубежных изданиях вышло сразу несколько публикаций о Димаше. При этом в качестве примера недавних релизов исполнителя СМИ обращаются, в том числе, к композиции Smoke, которая вышла 26 апреля 2024 года:
"Композитором произведения является сам Димаш, автором текста выступила Кэндис Келли в соавторстве с Дмитро Гордоном. 30 января 2025 года трек Smoke продвинулся в американских чартах".
В "iTunes Top 100" песня занимала середину рейтинга и достигала 32-места.
На "Amazon" в категории "Best Sellers in Songs" композиция, в которой народный вайб сочетается с электронной музыкой и высоким во всех смыслах вокалом, вошла в Топ-10. А в категории "Best Sellers in Pop" песня заняла первую строчку рейтинга.
Ранее Димаш Кудайберген обратился к поклонникам и объявил о премьере песни в честь 8-летия своего фандома.
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