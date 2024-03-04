Алла Пугачёва записала обращение к поклонникам

Российская исполнительница Алла Пугачёва порадовала поклонником новыми публикациями. Артистка призвала своих преданных почитателей не сдаваться, сообщает Zakon.kz.

Первая публикация была размещена 3 марта 2024 года на странице в Instagram.

"Первое воскресение весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь. Не унывайте! Мир вашему дому!" – кратко сказано в описании к селфи.

Почти через сутки певица опубликовала видео и отметила, что праздник "круто отгуляли".

"Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников! Живем дальше! Не беспокойтесь за меня!" Алла Пугачёва

Пугачева отмечает приход весны уже не первый год. Когда-то, как сказано в СМИ, артистка придумала этот праздник для себя. Раньше в первое воскресенье весны она покупала желтые цветы и дарила их грустным людям на улице. С приходом популярности это делать становилось все труднее и праздник превратился в посиделки с близкими друзьями.

Ранее стало известно, что Пугачёва впервые за 16 лет выпустила новый альбом, релиз которого состоялся в ночь на 1 марта 2024 года.