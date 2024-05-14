Алла Пугачева порадовала поклонников новым видео и вспомнила молодость

Российская эстрадная певица Алла Пугачева 14 мая 2024 года порадовала своих поклонников новым постом в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Примадонна опубликовала видео и фотографии с концерта рок-группы "ДДТ".

"Питер. Юность. Друзья. Концерт "ДДТ" собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой", – написала Алла Пугачева.

На видео она со своим мужем Максимом Галкином из зала подпевают знаменитому солисту группы Юрию Шевчуку.

Также Алла Пугачева опубликовала фотографии, на которых запечатлены она, Максим Галкин, Юрий Шевчук и бизнесмен Олег Тиньков.

Ранее российская эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram, под которым высказалась о финалистке шоу "Голос" на Первом канале Анастасии Садковской, назвав ее настоящей певицей.

