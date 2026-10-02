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Культура и шоу-бизнес

"Так горжусь, что я его жена": Эмма Хеминг показала новое фото 71-летнего Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис c женой, актер, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 17:37 Фото: Instagram/emmahemingwillis
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала редкий снимок 71-летнего актера на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Новый пост за 2 октября 2026 года она посвятила Всемирной неделей осведомленности о лобно-височной деменции (ЛВД) – именно это заболевание диагностировано у главной звезды боевиков "Крепкий орешек".

"Он главная движущая сила моей общественной деятельности. Я не позволю, чтобы его диагноз оказался напрасным. Я знаю, как он гордился бы тем, что помогает семьям, столкнувшимся с ЛВД и другими формами деменции, а также тем, кто за ними ухаживает. Он был и навсегда останется легендой. И я так горжусь тем, что я – его жена", – написала Хеминг в подписи к публикации.

Брюс Уиллис состоит в браке с Эммой Хеминг Уиллис с 2009 года, и сейчас именно она является его основным опекуном. При этом актер живет отдельно от жены и двух младших дочерей – 14-летней Мейбл и 12-летней Эвелин. За ним круглосуточно ухаживает команда специалистов

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 17:37
"Так мило": дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото с отцом

В 2022 году семья Брюса Уиллиса объявила о завершении его актерской карьеры после того, как ему диагностировали афазию – неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи. В 2023 году родные сообщили, что у него лобно-височная деменция.

21 мая 2026 года его дочка Румер Уиллис поделилась положительным моментом, который заметила в больном отце.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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