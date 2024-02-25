Сын Фрэнка Герберта поделился мнением о сиквеле "Дюны"
У себя в социальной сети Х он заявил, что если объединить первую часть ленты со второй, то получится лучшая адаптация классического романа "Дюна".
I saw Dune: Part Two at a private studio screening, and it is gratifying to see my father's story told with such great care. When the new movie is combined with Dune: Part One it is by far the best film interpretation of Frank Herbert’s classic novel DUNE that has ever been done pic.twitter.com/YlzbKPAeK8— Brian Herbert (@DuneAuthor) February 24, 2024
Сам Брайан Герберт опубликовал около десятка романов. В 2003 году вышла биография его отца под названием "Мечтатель Дюны", а с 1999 года он пишет продолжения истории "Дюны".
"Я посмотрел "Дюну 2" в частной киностудии. Приятно, что написанную моим отцом историю так достоверно экранизировали. Если объединить вторую часть с первым фильмом, то это, безусловно, будет лучшей адаптацией классического романа Фрэнка Герберта "Дюна", которая когда-либо была создана".Брайан Геберт
Сюжет "Дюны 2" о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена и персонажу Чани, которую играет Зендая.
Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна", который вышел в 1965 году. В зарубежном прокате "Дюна 2" выйдет уже 1 марта.
А фильм "Анатомия падения" Жюстин Трие, вышедший в прошлом году, назвали лучшим фильмом 2023 года, присудив награды по шести номинациям премии "Сезар".