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Сын Фрэнка Герберта поделился мнением о сиквеле "Дюны"

Дюна 2 Фото: Instagram/dunemovie
Старший сын писателя Фрэнка Герберта похвалил "Дюну 2". Недавно Брайан сходил на закрытый показ фильма "Дюна 2", который основан на произведении его отца, сообщает Zakon.kz.

У себя в социальной сети Х он заявил, что если объединить первую часть ленты со второй, то получится лучшая адаптация классического романа "Дюна".

Сам Брайан Герберт опубликовал около десятка романов. В 2003 году вышла биография его отца под названием "Мечтатель Дюны", а с 1999 года он пишет продолжения истории "Дюны".

"Я посмотрел "Дюну 2" в частной киностудии. Приятно, что написанную моим отцом историю так достоверно экранизировали. Если объединить вторую часть с первым фильмом, то это, безусловно, будет лучшей адаптацией классического романа Фрэнка Герберта "Дюна", которая когда-либо была создана".Брайан Геберт

Сюжет "Дюны 2" о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена и персонажу Чани, которую играет Зендая.

Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна", который вышел в 1965 году. В зарубежном прокате "Дюна 2" выйдет уже 1 марта.

А фильм "Анатомия падения" Жюстин Трие, вышедший в прошлом году, назвали лучшим фильмом 2023 года, присудив награды по шести номинациям премии "Сезар".

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