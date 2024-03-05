Ерке Есмахан после землетрясения приняла кардинальное решение

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) после сильного землетрясения, произошедшего в Алматы 4 марта 2024 года, приняли кардинальное решение о переезде в частный дом, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram-Stories.

"Сегодня в нашей семье – радость! Если я вам об этом не расскажу, муж точно не расскажет. Если вкратце. Мы купили частный дом. Муж нашел именно то, что давно искал... Сегодня после землетрясения собрались с мыслями, и от испуга быстренько подписали договор. Теперь будем ждать окончания строительства. Пусть Всевышний оберегает от различных природных бедствий. Пусть будет только благополучие. Мы с Раймом не можем уснуть из-за переполняющего нас счастья", – написала Ерке Есмахан поздно ночью 4 марта.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Затем певица уточнила, какой частный дом выбрал ее муж, а также показала, каким он будет.

"Выбор хозяина! Вилла!" Ерке Есмахан

Фото: Instagram/erke_esmahan

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