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Ерке Есмахан после землетрясения приняла кардинальное решение

Ерке Есмахан после землетрясения приняла кардинальное решение, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 17:57 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) после сильного землетрясения, произошедшего в Алматы 4 марта 2024 года, приняли кардинальное решение о переезде в частный дом, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram-Stories.

"Сегодня в нашей семье – радость! Если я вам об этом не расскажу, муж точно не расскажет. Если вкратце. Мы купили частный дом. Муж нашел именно то, что давно искал... Сегодня после землетрясения собрались с мыслями, и от испуга быстренько подписали договор. Теперь будем ждать окончания строительства. Пусть Всевышний оберегает от различных природных бедствий. Пусть будет только благополучие. Мы с Раймом не можем уснуть из-за переполняющего нас счастья", – написала Ерке Есмахан поздно ночью 4 марта.
Ерке Есмахан, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 17:57

Фото: Instagram/erke_esmahan

Затем певица уточнила, какой частный дом выбрал ее муж, а также показала, каким он будет.

"Выбор хозяина! Вилла!"Ерке Есмахан
Ерке Есмахан, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 17:57

Фото: Instagram/erke_esmahan

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24 января 2024 года Ерке Есмахан поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивских островах. В описании к публикации артистка обратилась к своей аудитории, у которой попросила поддержки.

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