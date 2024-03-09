9 марта покажут документальный фильм о фигуристе Романе Костомарове

Онлайн-кинотеатр Wink представил первый трейлер документального сериала "Роман Костомаров: рожденный дважды". Премьера состоится сегодня 9 марта, сообщает Zakon.kz.

Это история российского фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который в начале 2023 года перенес тяжелую болезнь. В результате он потерял обе стопы, руку и пальцы оставшейся руки. После процедуры протезирования он быстро смог вернуться на лед и в декабре 2023 года выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре с Татьяной Навкой.

В документальном сериале покажут уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хронику его реабилитации и возвращения на лёд. Всего авторы записали более 30 часов различных интервью с родными и близкими знаменитого спортсмена.

Съемки начались в конце прошлого года. Камера сопровождала спортсмена несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением. Фильм построен на интервью с самим Романом Костомаровым, с его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по льду Татьяной Навкой, друзьями и коллегами.

Днями ранее Роман Костомаров после ампутации конечностей смог встать на сноуборд.