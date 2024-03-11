Сколько денег принес успех "Оппенгеймера" режиссеру Кристоферу Нолану

Кристофер Нолан получил 72 млн долларов благодаря успеху "Оппенгеймера". Так, по договору с Universal, режиссеру досталось 15% от кассовых сборов ленты, сообщает Zakon.kz.

Такой подсчет провели эксперты Forbes. Данная сумма стала возможной с учетом процентов от сборов картины в рамках договора между режиссером и студией Universal. Всего же в мировом прокате картина заработала более 950 млн долларов. Кроме того, Нолан мог претендовать на процент от показа фильма в онлайн-кинотеатрах. Но стоит отметить, что при подсчете суммы заработка эксперты почему-то не стали учитывать налоги.

По данным Forbes, ранее на похожих условиях работал Джеймс Кэмерон. Тогда ставший мировым хитом "Аватар" принес ему около 95 млн долларов.

Фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана в ночь на 11 марта получил семь статуэток "Оскар" на 96-й церемонии вручения кинопремии.