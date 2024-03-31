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Кристофер Нолан получит титул рыцаря

Голливуд, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 04:15 Фото: Instagram/christophernolann
Американо-британский режиссер Кристофер Нолан будет посвящен в рыцари, а его супруга Эмма Томас получит титул дамы, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Sky News, режиссера произведут в рыцари-бакалавры и наделят почетной приставкой "сэр". Также дамой-командором станет его жена – продюсер Эмма Томас. С ней Нолан создал большинство своих картин. Пара получит титулы за выдающиеся заслуги в области кинематографа. В рыцари посвящает британский монарх.

Ранее эксперты Forbes посчитали, сколько денег принес режиссеру успех "Оппенгеймера".

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