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В Голландии полотно известного художника продали за 4,5 млн евро

Ван Гог, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 04:17 Фото: Wikipedia
Полотно Ван Гога "Голова крестьянки в белом чепце" продали 10 марта за 4,5 млн евро. Картина нашла нового владельца на ярмарке искусства Tefaf в голландском Маастрихте. Ярмарка стартовала 9 марта и завершится 14 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации нидерландского издания L1 Nieuws, это одна из ранних картин Винсента Ван Гога. Она была создана предположительно в 1884 году. Размеры работы составляют 63 на 48 сантиметров. Лот был выставлен организаторами ярмарки искусства Tefaf на их странице в Instagram 20 февраля.

По словам продавца, новый владелец – частное лицо, владеющее частным музеем за пределами Европы. Этот музей открыт для публики. Продавец не желает уточнять, какой именно это музей, поскольку об этом должен сообщить новый владелец.

Всего же Ван Гог написал несколько полотен, изображающих крестьянок в белых чепцах. В 2022 году на обратной стороне одного из них, при помощи рентгена, был обнаружен автопортрет художника.

А в период с 20 по 24 марта в Лос-Анджелесе пройдет аукцион, где одним из лотов станет обломок двери из фильма "Титаник".

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