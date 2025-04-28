В Роттердаме ребенок случайно повредил картину за 50 миллионов евро

В голландском музее ребенок повредил картину "Серый, оранжевый на бордовом, №8" американского художника Марка Ротко, которая была написана в 1960 году. Предмет искусства оценивают в 50 млн евро, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, полотно представляет собой большой черный и маленький оранжевый прямоугольники на темно-фиолетовом фоне и с 1970-х годов находится в музее Бойманса-ван-Бёнингена в Роттердаме.

По словам представителя галереи, все произошло на прошлой неделе по неосторожности одного из юных посетителей, возраст которого не уточняется. По его словам, повреждение, а именно – "небольшие царапины на необработанном слое краски в нижней части картины", было поверхностным.

"В настоящее время мы изучаем следующие шаги по обработке картины. Мы ожидаем, что в будущем работу снова можно будет выставить", – добавили в музее.

Будут ли родители ребенка оплачивать причиненный ущерб, не сообщается. До этого музей Бойманса-ван Бёнингена выставлял счета посетителям, из-за которых пострадали выставленные произведения искусства.

Ранее сообщалось, что 46 картин за 22 тыс. евро случайно выбросили в Нидерландах.