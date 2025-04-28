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Мир

В Роттердаме ребенок случайно повредил картину за 50 миллионов евро

картину за 50 млн евро случайно повредил ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 00:51 Фото: Facebook/музей Бойманса-ван-Бёнингена
В голландском музее ребенок повредил картину "Серый, оранжевый на бордовом, №8" американского художника Марка Ротко, которая была написана в 1960 году. Предмет искусства оценивают в 50 млн евро, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, полотно представляет собой большой черный и маленький оранжевый прямоугольники на темно-фиолетовом фоне и с 1970-х годов находится в музее Бойманса-ван-Бёнингена в Роттердаме.

По словам представителя галереи, все произошло на прошлой неделе по неосторожности одного из юных посетителей, возраст которого не уточняется. По его словам, повреждение, а именно – "небольшие царапины на необработанном слое краски в нижней части картины", было поверхностным.

"В настоящее время мы изучаем следующие шаги по обработке картины. Мы ожидаем, что в будущем работу снова можно будет выставить", – добавили в музее.

Будут ли родители ребенка оплачивать причиненный ущерб, не сообщается. До этого музей Бойманса-ван Бёнингена выставлял счета посетителям, из-за которых пострадали выставленные произведения искусства.

Ранее сообщалось, что 46 картин за 22 тыс. евро случайно выбросили в Нидерландах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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