Популярная певица сняла музыкальное видео с участием родителей и друзей

Популярная казахстанская певица Гульмира Избасханова выпустила новое музыкальное видео, в съемках которого приняли участие ее родители, родственники и семейные друзья, сообщает Zakon.kz.

Новое видео на песню "Синие жигули" певица опубликовала в ночь на 12 марта на своей странице в Instagram. В посте певица поблагодарила свою узбекскую коллегу за возможность перепеть ее песню. Аранжировщиком песни в исполнении Гульмиры выступил Оразалы Максутов.

Судя по антуражу, реквизитам и образу певицы, видео отсылает зрителей в 90-е годы. В то время автомобиль марки "Жигули" все еще оставался на пике своей популярности и был желанным приобретением во многих среднестатистических семьях.

Певица выразила глубокую признательность своим родителям, родственницам и семейным друзьям за активное участие в съемочном процессе.

А 8 марта, в исполнении популярных исполнительниц, известная казахская песня обрела новое дыхание.