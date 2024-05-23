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Певица Гульмира Избасханова воспроизвела сцену из фильма "Бриллиантовая рука"

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 08:15 Фото: Instagram/gulmira_izbaskhanova
В Баку популярная казахстанская певица Гульмира Избасханова воспроизвела известную сцену из фильма "Бриллиантовая рука", сообщает Zakon.kz.

Распространенный у бакинских туристов эпизод из фильма Леонида Гайдая певица разместила 22 мая на своей странице в Instagram. Только у девушки он получился с характерной для жителей Шымкента речевой особенностью. Концовка этой фразы на видео была ею предусмотрительно заглушена.

Поклонники певицы, привыкшие к ее юмористическому подходу в жизни и в творчестве, снисходительно отнеслись к такой реакции Гулеке на падение. Видео традиционно набрало большое количество просмотров и восторженных реакций пользователей.

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