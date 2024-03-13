Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Анджелина Джоли выступила в новом амплуа

Дизайнер, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 08:02 Фото: Instagram/AngelinaJolie
Известная киноактриса Анджелина Джоли дебютировала на недавно прошедшей церемонии "Оскар – 2024" в качестве дизайнера одежды, сообщает Zakon.kz.

Вопреки ожиданиям фанатов и прессы Анджелина Джоли так и не появилась на красной ковровой дорожке "Оскара – 2024", но ее таланту нашлось место. Не так давно актриса запустила свой собственный бренд одежды. Дебют новоявленная дизайнер приурочила на церемонии главной кинопремии мира.

Как сообщает Harper’s BAZAAR US, писательница и журналистка Сулейка Жауад стала первым человеком, кто вышел в свет в образе звездной марки.

Плиссированное платье оттенка шампань с необычными рукавами в виде накидки, шлейфом и завышенной талией было декорировано особым рисунком, выполненным художником Чазом Гестом. На наряде изображен оркестр. Это дань уважения фильму "Американская симфония", в котором писательница сыграла вместе со своим мужем актером Джоном Батистом.

"Я глубоко восхищаюсь Сулейкой и тем, как она проживает свою жизнь – как она преодолевает трудности с силой и грацией", – сказала Анджелина Джоли о своей музе.

Сама писательница также выложила 12 марта пост восхищения и благодарности на своей странице в Instagram.

В январе стало известно, что дом Анджелины Джоли и Брэда Питта продан на аукционе в Новом Орлеане.

Читайте также

Юбки для мужчин и сапоги-скороходы: чем удивила международная выставка моды в Алматы
Юбки для мужчин и сапоги-скороходы: чем удивила международная выставка моды в Алматы
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала редкие кадры с мужем
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала редкие кадры с мужем
Певица
Популярная певица сняла музыкальное видео с участием родителей и друзей
Алия Абди
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: