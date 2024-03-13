Анджелина Джоли выступила в новом амплуа

Известная киноактриса Анджелина Джоли дебютировала на недавно прошедшей церемонии "Оскар – 2024" в качестве дизайнера одежды, сообщает Zakon.kz.

Вопреки ожиданиям фанатов и прессы Анджелина Джоли так и не появилась на красной ковровой дорожке "Оскара – 2024", но ее таланту нашлось место. Не так давно актриса запустила свой собственный бренд одежды. Дебют новоявленная дизайнер приурочила на церемонии главной кинопремии мира.

Как сообщает Harper’s BAZAAR US, писательница и журналистка Сулейка Жауад стала первым человеком, кто вышел в свет в образе звездной марки.

Плиссированное платье оттенка шампань с необычными рукавами в виде накидки, шлейфом и завышенной талией было декорировано особым рисунком, выполненным художником Чазом Гестом. На наряде изображен оркестр. Это дань уважения фильму "Американская симфония", в котором писательница сыграла вместе со своим мужем актером Джоном Батистом.

"Я глубоко восхищаюсь Сулейкой и тем, как она проживает свою жизнь – как она преодолевает трудности с силой и грацией", – сказала Анджелина Джоли о своей музе.

Сама писательница также выложила 12 марта пост восхищения и благодарности на своей странице в Instagram.

В январе стало известно, что дом Анджелины Джоли и Брэда Питта продан на аукционе в Новом Орлеане.