Анджелина Джоли высказала свою позицию по конфликту Израиля и Палестины

Известная американская актриса Анджелина Джоли она "испытывала ярость и тошноту" из-за страданий мирных жителей обеих сторон. Об этом она написала на свой странице в соцсети, сообщает Zakon.kz

По ее словам она поддерживает ни одну из сторон.

"То, что случилось в Израиле - акт терроризма. Но это не может оправдать то, сколько невинных жизней пострадали из-за бомбардировок мирного населения в Газе", - написала Джоли в Instagram.

Комментируя блокаду в секторе Газа, она подчеркнула, что "населению некуда бежать, у людей нет доступа к еде и воде, нет возможности эвакуироваться, они лишены даже простого человеческого права пересечь границу, чтобы искать убежища".

Джоли призвала немедленно прекратить огонь. "Жизни палестинцев и израильтян, как и жизни всех людей во всем мире, равноценны", - заявила актриса.

Ранее сообщалось, что число погибших в секторе Газа превысило восемь тысяч человек.

Только за последние сутки в регионе скончались более 300 человек.

Накануне армия Израиля сообщила о 150 целях, которые ЦАХАЛ поразила с начала масштабного обстрела Газы. Усиление атаки израильская сторона анонсировала в минувшую пятницу, 27 октября. Сразу после этого ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что потеряли связь со своими представителями в регионе. Кроме того, в регионе отключили источники питания и телефонную коммуникацию.