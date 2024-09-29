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Анджелина Джоли отозвала обвинения против Брэда Питта в насилии над детьми

Анджелина Джоли отозвала обвинения против Брэда Питта в насилии над детьми, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 21:08 Фото: wikimedia
Известная голливудская киноактриса Анджелина Джоли отозвала иск против Брэда Питта, в котором обвиняла актера в насильственных действиях в отношении их детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, актриса утверждала, что Питт применил силу к их детям, якобы ударив одного по лицу и душив другого. Однако сам актер неоднократно отрицал данные обвинения. Этот инцидент расследовался с 2016 года.

По информации издания, Джоли получила 100 миллионов долларов в рамках развода с Питтом. В эту сумму вошли алименты, подарки детям, а также доходы от продажи ее доли в винодельне Chateau Miraval. Виноградник, приобретенный бывшими супругами в 2008 году за 60 миллионов долларов, благодаря инвестициям увеличил свою стоимость втрое.

Ранее Анджелина Джоли рассказала, что делает татуировки вместе с детьми. Это заявление вызвало критику хейтеров звезды. 

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