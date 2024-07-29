78-летний Евгений Петросян крестил младшую дочь

На днях 78-летний российский артист эстрады Евгений Петросян и его 35-летняя супруга Татьяна Брухунова крестили дочь. Этим событием в социальных сетях поспешила поделиться помощница писателя, сообщает Zakon.kz.

"Одной православной христианкой в мире стало больше", – говорится в подписи к фотографиям.

Правда, юморист в кадре так и не появился. Что весьма привычно для этой семьи. Звездная чета крайне редко публикует совместные снимки.

Комментаторы массово присоединились к поздравлениям.

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Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. Юморист старше супруги на 44 года. В марте 2024 года супруги во второй раз стали родителями.

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У них родилась дочь. Девочку назвали Матильда.