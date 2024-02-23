Родители Кайрата Нуртаса признались друг другу в любви
Отрывком новой композиции, которую Гульзира Айдарбекова спела с мужем, продюсер поделилась на своей странице в Instagram 22 февраля 2024 года. На кадрах можно увидеть отца Кайрата Нуртаса с шикарным букетом в руках, который он вручил своей супруге.
"Всегда говорите маме, детям, половинке и даже окружающим вас людям: "Я тебя люблю"! Никто не вечен. Давайте ценить то, что имеем! Уважаемые мои подписчики, ставшие частью моей жизни, я вас люблю!", – написала под видео Гульзира Айдарбекова.
Фолловеры отметили, что родители Кайрата Нуртаса выглядят молодо и пожелали им счастья:
- "И я вас люблю".
- "Какие вы красивые".
- "Молодые, красивые".
- "Вы подходите друг другу".
- "Прекрасная песня. Желаю прекрасной жизни".
- "Гульзира, я в вас влюблена. Вы очень красивая пара. Желаю вам счастья".
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