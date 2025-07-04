"Да или нет": Кайрат Нуртас обратился к поклонникам

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас выступит с концертом в Астане. В связи с этим он обратился с вопросом к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Большой сольный концерт артиста пройдет 7 июля в Qazaqconcert. И, вероятно, посмотреть его смогут не только те, кто купил билеты. Так как Кайрат Нуртас может устроить трансляцию выступления в Telegram.

"Здравствуйте дорогие мои слушатели. Что вы думаете о том, что я буду транслировать мой творческий вечер 7 июля в Астане в Telegram? Оставьте ответ: да или нет. Что вы скажете, то и будет", – обратился он.

Подписчики певца активно откликнулись на обращение. Многие написали "да".

Да, Кайрат, брат, делай, так будет правильно.

Конечно, прямой эфир – это хорошо, если не нужно платить, конечно.

А кто-то вспомнил про платную трансляцию свадьбы сына певца Сакена Майгазиева:

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