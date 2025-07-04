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Культура и шоу-бизнес

"Да или нет": Кайрат Нуртас обратился к поклонникам

казахстанский певец Кайрат Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 10:43 Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас выступит с концертом в Астане. В связи с этим он обратился с вопросом к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Большой сольный концерт артиста пройдет 7 июля в Qazaqconcert. И, вероятно, посмотреть его смогут не только те, кто купил билеты. Так как Кайрат Нуртас может устроить трансляцию выступления в Telegram.

"Здравствуйте дорогие мои слушатели. Что вы думаете о том, что я буду транслировать мой творческий вечер 7 июля в Астане в Telegram? Оставьте ответ: да или нет. Что вы скажете, то и будет", – обратился он.

Подписчики певца активно откликнулись на обращение. Многие написали "да".

  • Да, Кайрат, брат, делай, так будет правильно.
  • Конечно, прямой эфир – это хорошо, если не нужно платить, конечно.

А кто-то вспомнил про платную трансляцию свадьбы сына певца Сакена Майгазиева:

  • После свадьбы Сакена платные трансляции вошли в моду?
  • 1380 тг стоит?

Популярный в Казахстане артист Сакен Майгазиев продавал онлайн-трансляцию свадьбы сына за 1380 тенге. Из-за платного показа семейного торжества пользователи Казнета обрушились на певца с критикой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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