"Да или нет": Кайрат Нуртас обратился к поклонникам
Фото: Instagram/kair_n
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас выступит с концертом в Астане. В связи с этим он обратился с вопросом к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.
Большой сольный концерт артиста пройдет 7 июля в Qazaqconcert. И, вероятно, посмотреть его смогут не только те, кто купил билеты. Так как Кайрат Нуртас может устроить трансляцию выступления в Telegram.
"Здравствуйте дорогие мои слушатели. Что вы думаете о том, что я буду транслировать мой творческий вечер 7 июля в Астане в Telegram? Оставьте ответ: да или нет. Что вы скажете, то и будет", – обратился он.
Подписчики певца активно откликнулись на обращение. Многие написали "да".
- Да, Кайрат, брат, делай, так будет правильно.
- Конечно, прямой эфир – это хорошо, если не нужно платить, конечно.
А кто-то вспомнил про платную трансляцию свадьбы сына певца Сакена Майгазиева:
- После свадьбы Сакена платные трансляции вошли в моду?
- 1380 тг стоит?
Популярный в Казахстане артист Сакен Майгазиев продавал онлайн-трансляцию свадьбы сына за 1380 тенге. Из-за платного показа семейного торжества пользователи Казнета обрушились на певца с критикой.
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