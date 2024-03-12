Жена Кайрата Нуртаса опубликовала редкие кадры с мужем
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
В первый день священного месяца Рамазан актриса Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками семейными видео и фотографиями, сообщает Zakon.kz.
Несмотря на многочисленные домыслы и слухи вокруг звезд казахстанского шоу-бизнеса за столом во время ужина собралась почти вся семья. Родители, дети Абдукаримовой. И что, примечательно, Кайрат Нуртас.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"Ораза в нашей семье отмечается все 30 дней. Будем стараться собираться вместе за одним столом", – написала ведущая.
Также Абдукаримова пожелала подписчикам выдержки и терпения, чтобы их молитвы были услышаны.
Ранее она разоткровенничалась с подписчиками и рассказала о своих переживаниях.
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