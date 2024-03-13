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Алла Пугачёва заработала миллионы на новом альбоме

Пугачева заработала миллионы на новом альбоме, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 16:14 Фото: Instagram/alla_orfey
Российская певица Алла Пугачёва заработала миллионы рублей на новом альбоме, о котором, как она сообщала ранее, она "узнала последней", сообщает Zakon.kz.

1 марта стало известно, что Примадонна впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В него вошли записанные на юбилейном концерте артистки в Кремлевском дворце в 2019 году 20 композиций. И, как сегодня пишут СМИ, Пугачёва на этом альбоме заработала крупную сумму. 

"Алла давно не издавала свои песни и не предполагала, что музыканты сейчас получают большие деньги от платформ и соцсетей, где скачиваются их премьеры, Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало", –

Срассказала "КП" знакомая артистки.

По словам знакомой, после такого успеха альбома Пугачёва вдохновилась на очередной выпуск песен. 

Причем ранее Примадонна делилась с подписчиками, что последней узнала о выходе своего альбома. 

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