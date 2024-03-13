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Что стало главным символом Наурыза в Казахстане

Что стало главным символом Наурыза в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 16:43 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 2024 году главным символом Наурыза в Казахстане стали тюльпаны. Об этом на брифинге в СЦК 13 марта заявил заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, логотип Наурыза был утвержден и направлен во все регионы страны.

Что стало главным символом Наурыза в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 16:43

Фото: gov.kz

"Главный символ этого логотипа – тюльпаны. В целом, для нашего народа тюльпаны – это яркий символ праздника Наурыз. Наши предки с древних времен лелеяли тюльпаны. Его считали райским цветком. Поэтому его обозначили как главный символ", – объяснил Сабит Барлыбаев.

Ранее он же сообщил, что Наурыз в Казахстане в 2024 году будут праздновать по-новому. Подробности по ссылке.

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