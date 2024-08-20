Сколько яхт зарегистрировано в Казахстане

Фото: pixabay

Заместитель председателя комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта РК Касым Тлепов на брифинге в СЦК 20 августа 2024 года рассказал, сколько яхт зарегистрировано в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

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