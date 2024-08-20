Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько яхт зарегистрировано в Казахстане

Казахстан, водный транспорт, министерство транспорта , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 19:27 Фото: pixabay
Заместитель председателя комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта РК Касым Тлепов на брифинге в СЦК 20 августа 2024 года рассказал, сколько яхт зарегистрировано в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько яхт зарегистрировано в Казахстане и в каких городах.

"Зарегистрированы подобные суда в основном в Актау, Мангистауской области: где-то порядка 62 единиц имеется. Есть также подобные спортивные, прогулочные суда на Капчагае", – ответил спикер. 

Ранее он рассказал о планах создать мультимодальный транзитный коридор по реке Иртыш.

Читайте также

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Астане и 14 областях страны
трасса, Казахстан, Балхаш
Движение открыли на одном из участков трассы Караганда – Балхаш
ремонт школы
Школы отремонтировали к новому учебному году в районе Акмолинской области
Мадина Мамырханова
Министерство транспорта РК Актау Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: