Новое фото семьи Димаша Кудайбергена из Египта обсуждает Казнет
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал поклонников новыми фото своей семьи. На этот раз артист и его родные позировали на фоне египетских пирамид, сообщает Zakon.kz.
Снимок в соцсетях подписан лаконично:
"Одно фото с сегодняшнего концерта".
На кадре запечатлены сам Димаш, его младший брат, папа и мама артиста. Поклонников восхитила семейная фотография:
- Прекрасная семья!
- В Мексике мы их любим!!! Привет от души.
- Отличное место для концерта, Димаш... Отличное фото.
Ранее нумеролог сделала необычное предсказание Кайрату Нуртасу.
