Новое фото семьи Димаша Кудайбергена из Египта обсуждает Казнет

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал поклонников новыми фото своей семьи. На этот раз артист и его родные позировали на фоне египетских пирамид, сообщает Zakon.kz.

Снимок в соцсетях подписан лаконично: "Одно фото с сегодняшнего концерта". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Aitbayeva (@sveta_aitbaeva73) На кадре запечатлены сам Димаш, его младший брат, папа и мама артиста. Поклонников восхитила семейная фотография: Прекрасная семья!

В Мексике мы их любим!!! Привет от души.

Отличное место для концерта, Димаш... Отличное фото. Ранее нумеролог сделала необычное предсказание Кайрату Нуртасу.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: