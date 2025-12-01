#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Новое фото семьи Димаша Кудайбергена из Египта обсуждает Казнет

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 08:33 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал поклонников новыми фото своей семьи. На этот раз артист и его родные позировали на фоне египетских пирамид, сообщает Zakon.kz.

Снимок в соцсетях подписан лаконично:

"Одно фото с сегодняшнего концерта".

На кадре запечатлены сам Димаш, его младший брат, папа и мама артиста. Поклонников восхитила семейная фотография:

  • Прекрасная семья!
  • В Мексике мы их любим!!! Привет от души.
  • Отличное место для концерта, Димаш... Отличное фото.

Ранее нумеролог сделала необычное предсказание Кайрату Нуртасу.

Аксинья Титова
