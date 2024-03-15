Актер Чак Норрис обратился к поклонникам с хорошими новостями

Свое обращение к поклонникам американский актер, мастер боевых искусств и звезда интернета Чак Норрис посвятил очередному дню рождения, который он отметил 10 марта, сообщает Zakon.kz.

За эти годы именинник снялся в десятках легендарных фильмов, но большую известность ему принесла роль в сериале "Крутой Уокер". Благодаря амплуа рейнджера мужчина добился статуса самого сильного представителя Голливуда. Публика с иронией говорит, что когда Чак тренируется на тренажере, тренажер становится сильнее.

Актеру удалось сохранить бодрость духа и радость жизни. Посмотрите, как он сообщил поклонникам на своей странице в Instagram, что пребывает в отличной форме.

"Вы знаете, мне сегодня 84, но я чувствую себя так, словно мне 48. Спасибо вам всем за замечательные поздравления с днем рождения. Да благословит вас Бог". Чак Норрис

Карлос Рэй Норрис – настоящее имя Чака. Он родился в Оклахоме в бедной семье. Большой вклад в становление его как личности внесла армия. Актер служил в ВВС в Южной Корее, где не только примерил на себя нынешний псевдоним, но и всерьез увлекся боевыми искусствами. Да так, что демобилизовался уже с черным поясом.

А в Голливуде вышел список самых высокооплачиваемых актеров.