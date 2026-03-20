Умер мастер боевых искусств Чак Норрис

Актер и мастер боевых искусств Карлос Рэй Норрис, более известный как Чак Норрис, скончался в возрасте 86 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram написала семья артиста.

"С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса, произошедшей вчера утром. Мы хотели бы сохранить обстоятельства в частном порядке, однако просим знать, что он находился в окружении своей семьи и ушел в мире", – говорится в сообщении.

В семье отметили, что для всего мира артист был мастером боевых искусств, актером и символом силы, а для близких он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи.

"Он прожил жизнь с верой, смыслом и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Благодаря своему труду, дисциплине и доброте он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в стольких жизнях. Хотя наши сердца разбиты, мы глубоко благодарны за его жизнь и за те незабываемые моменты, которыми нам посчастливилось с ним поделиться. Любовь и поддержка, которые он получал от поклонников по всему миру, значили для него очень многое, и наша семья искренне благодарна за это. Для него вы были не просто поклонниками – вы были его друзьями. Мы знаем, что многие из вас слышали о его недавней госпитализации, и мы искренне благодарны за молитвы и поддержку, которые вы ему направляли", – отметили члены семьи.

Также они призвали уважать их право на частную жизнь, пока близкие переживают утрату.

Чак Норрис – знаменитый американский мастер боевых искусств, чемпион по каратэ и киноактер, ставший иконой боевиков 1980-90-х годов, наиболее известный по сериалу "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Он также известен как герой интернет-мемов "Факты о Чаке Норрисе", подчеркивающих его вымышленную невероятную силу и неуязвимость.

