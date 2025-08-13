#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

Брат Айжан Байзаковой объявил о разводе

Алихан и Айжан Байзаковы, блогеры, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 13:28 Фото: Instagram/baizaakov
Казахстанский блогер Алихан Байзаков накануне, 12 августа 2025 года, сделал неожиданное заявление в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Младший брат известной блогерши Айжан Байзаковой объявил о разводе с женой Стефанией.

"Хочу поставить в этом точку раз и навсегда: мы развелись. Это было обоюдное решение", – написал 25-летний Алихан в Stories.

Он также отметил, что с большим уважением относится ко всем своим бывшим.

"Было очень много хороших моментов и воспоминаний, но у всего есть свой конец. Вопрос считаю закрытым. Этот человек больше не имеет никакого отношения ни к моей фамилии, ни к моей семье. Прошу относиться с уважением", – заключил Байзаков.

Стефания пока никак не прокомментировала развод. Она лишь делится своими фотографиями и видео в Stories. Но подписчики уже закидали ее вопросами под публикацией, сделанной три дня назад:

  • "Где муж?"
  • "Расцвела после развода по-особенному".
  • "Почему развелись? Хорошая пара была".

Отметим, что Алихан и Стефания поженились весной 2024 года. 15 марта Айжан Байзакова делилась кадрами из мечети, под которыми трогательно поздравила молодоженов:

"Добро пожаловать в нашу семью. Поздравляем Алихана и Стефанию. Мы так ждали тебя, такую нежную, красивую, искренне любящую и преданную моему братишке. Ты мне не келин, сестренка моя любимая. Я буду всегда вашей опорой и поддержкой. Из-за этого я не спала всю ночь, для меня это лучший подарок на день рождения".

29 апреля 2025 года сообщалось, что Айжан Байзакова оказалась снова в центре внимания. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
