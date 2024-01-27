Айжан Байзакова переезжает в Астану

Популярный казахстанский блогер Айжан Байзакова поделилась новостью из своей личной жизни – она переезжает в Астану, сообщает Zakon.kz.

Причиной послужило обещание отцу мужа.

"В 2022 году когда я приезжала в Астану на знакомство с родителями Нурбека, я дала слово Нурбека папе – мы приедем к вам когда появиться ребенок".

Актриса поделилась, что говорила она это с надеждой – что родители мужа захотят переехать в Алматы.

"Говорила я это с надеждой что они решаться переезжать лучше к нам, в нашу любимую Алмату…"

После рождения сына Байзакова решила сдержать данное обещание.

"Со дня рождения Асада родители были рядом с нами в Алмате, и я так привыкла, и мы решили сдержать свое слово. Решение было тяжелым для меня, но я взвесила все за и против. Честно я самый большой фанат Алматы, я всегда избегала Астану. Но дом там с где семья, будем приезжать в гости".

Байзакова рассказала, что ее пробивает на слезы из-за переезда.

"Честно пишу и плачу, мозг понимает что это глупо, я же не в другую страну переезжаю, но душа болит. Я ничего не знаю об Астане. Поэтому буду рада советам, что где и куда. Надеюсь мы полюбим другу друга с этим городом, и я смогу тут поселить свой Алматинский вайб".

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Между тем, Айжан рассказала интересный факт о себе – она никогда не покидала Алматы на долгий срок.

"Впереди много нового и интересного, я никогда не уезжала из Алматы более чем на 2 недели. Хочу вашей моральной поддержки, а то Нурбек с ума сойдет один выгребать", - пошутила Байзакова.