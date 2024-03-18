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Кейт Миддлтон после долгого отсутствия на публике заметили в небольшом магазинчике

Кейт Миддлтон после долгого отсутствия на публике заметили в небольшом магазинчике, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 04:28 Фото: wikipedia
Довольная и счастливая принцесса Кейт Миддлтон, которую в СМИ уже назвали потерявшейся, попала на обозрение покупателям фермерского магазина, куда она приехала со своим мужем Уильямом, сообщает Zakon.kz

Фото королевской пары опубликовал британский таблоид The Sun.

Как пишет издание, Кейт вполне здоровая, с хорошим настроением и одетая в толстовку и легинсы, несла свои покупки, прогуливаясь по автостоянке фермерского магазина.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон давно не видели на официальных мероприятиях. На фоне этого возникли слухи о ее состоянии. 17 января принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическим заболеванием. Чего не скажешь о ее свекре короле Карле III, у которого нашли рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы. Кстати, накануне ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о смерти короля, но новость оказалась фейком.

Отметим также, что 10 марта Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции. Она опубликовала в Instagram фотографию со своими детьми. 


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