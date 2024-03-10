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Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции

Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 19:29 Фото: hrp.org.uk
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции на брюшной полости, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала в Instagram фотографию со своими детьми. 

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Поздравляю всех с Днем матери", – написала принцесса.

Ранее сообщалось, что из-за продолжающегося отсутствия принцессы на публике возникли слухи о ее состоянии. 2 марта Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическими заболеваниями.

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