Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции на брюшной полости, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала в Instagram фотографию со своими детьми.

"Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку на протяжении последних двух месяцев. Поздравляю всех с Днем матери", – написала принцесса.

Ранее сообщалось, что из-за продолжающегося отсутствия принцессы на публике возникли слухи о ее состоянии. 2 марта Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическими заболеваниями.