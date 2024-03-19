Сын известного мастера айкидо Стивена Сигала тайно женился на "Красе России"

17 марта российская модель Айрин Данилова официально стала невесткой голливудского актера, сообщает Zakon.kz.

Стивен Сигал получил гражданство России чуть больше семи лет назад. Из всех своих семерых детей "пристрастить" к загадочной русской душе он смог только сына Доминика. 33-летний Доминик живет и ведет свой бизнес в России. Он не раз говорил, что восхищается русскими женщинами, ведь они "сильные личности, которые ориентированы на создание семьи".

Его избранница – Айрин Данилова родилась в 1994 году в Обнинске в семье военных и до подросткового возраста жила с родителями в закрытом военном городке. В возрасте 14 лет она стала моделью, а по окончании школы поступила на журфак института телевидения и радиовещания имени Михаила Литовчина. Будучи студенткой работала ведущей проекта TopFace TV, сотрудничала с разными телеканалами и так попала в шоу-бизнес, где познакомилась с известными людьми. В 2014 году Айрин стала обладательницей титула вице-мисс Москва – 2014, а на следующий год победила в конкурсе красоты "Краса России".

Новобрачная поделилась фотографиями праздничного торжества на своей странице в Instagram 19 марта.

Сам Стивен Сигал давно не транслирует эпизоды своей жизни в социальных сетях. Фотографии с торжества стали доступны Telegram-каналу журнала "Москвичка".

Фото: Telegram/журнал "Москвичка"

Фото: Telegram/журнал "Москвичка"

Также Айрин долго жила в Дубае, где основала коммуникационное агентство. В совершенстве знает английский и с мужем общаются в основном на нем, хотя он активно учит русский. А вот звездного свекра Айрин, по ее словам, видит редко из-за его занятости.

Недавно стало известно, что звезда модных показов и лицо мировых брендов Белла Хадид, предположительно, переехала в сельскую местность поближе к своему бойфренду.