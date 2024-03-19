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Сын известного мастера айкидо Стивена Сигала тайно женился на "Красе России"

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 04:41 Фото: Instagram/danilova.ri
17 марта российская модель Айрин Данилова официально стала невесткой голливудского актера, сообщает Zakon.kz.

Стивен Сигал получил гражданство России чуть больше семи лет назад. Из всех своих семерых детей "пристрастить" к загадочной русской душе он смог только сына Доминика. 33-летний Доминик живет и ведет свой бизнес в России. Он не раз говорил, что восхищается русскими женщинами, ведь они "сильные личности, которые ориентированы на создание семьи".

Его избранница – Айрин Данилова родилась в 1994 году в Обнинске в семье военных и до подросткового возраста жила с родителями в закрытом военном городке. В возрасте 14 лет она стала моделью, а по окончании школы поступила на журфак института телевидения и радиовещания имени Михаила Литовчина. Будучи студенткой работала ведущей проекта TopFace TV, сотрудничала с разными телеканалами и так попала в шоу-бизнес, где познакомилась с известными людьми. В 2014 году Айрин стала обладательницей титула вице-мисс Москва – 2014, а на следующий год победила в конкурсе красоты "Краса России".

Новобрачная поделилась фотографиями праздничного торжества на своей странице в Instagram 19 марта.

Сам Стивен Сигал давно не транслирует эпизоды своей жизни в социальных сетях. Фотографии с торжества стали доступны Telegram-каналу журнала "Москвичка".

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 04:41

Фото: Telegram/журнал "Москвичка"

Свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 04:41

Фото: Telegram/журнал "Москвичка"

Также Айрин долго жила в Дубае, где основала коммуникационное агентство. В совершенстве знает английский и с мужем общаются в основном на нем, хотя он активно учит русский. А вот звездного свекра Айрин, по ее словам, видит редко из-за его занятости.

Недавно стало известно, что звезда модных показов и лицо мировых брендов Белла Хадид, предположительно, переехала в сельскую местность поближе к своему бойфренду.

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