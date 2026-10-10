Стивен Сигал удивил ответом на вопрос о супруге
Фото: Instagram/sseagalofficial
Голливудский актер Стивен Сигал заявил, что не состоит в браке. Об этом он рассказал визажистке Гоар Аветисян, которая напрямую поинтересовалась его семейным положением, сообщает Zakon.kz.
Гоар Аветисян решила не гадать о личной жизни Стивена Сигала и спросила актера, есть ли у него жена. Ответ 74-летней звезды Голливуда оказался неожиданным: он заявил, что сейчас свободен, передает Telegram-канал Super.ru.
На вопрос: "А вы случайно не женаты?" 74-летний актер ответил: "Нет, я свободен".
Заявление Сигала привлекло внимание на фоне слухов о его расставании с четвертой супругой, танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа. Они были вместе с 2009 года, однако актер публично не объявлял о разрыве отношений.
Ранее сообщалось, что известный американский актер, режиссер, музыкант и мастер айкидо Стивен Сигал продавал свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript