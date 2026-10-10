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Культура и шоу-бизнес

Стивен Сигал удивил ответом на вопрос о супруге

Стивен Сигал, заявление о жене, шоу-биз, актер, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 14:55 Фото: Instagram/sseagalofficial
Голливудский актер Стивен Сигал заявил, что не состоит в браке. Об этом он рассказал визажистке Гоар Аветисян, которая напрямую поинтересовалась его семейным положением, сообщает Zakon.kz.

Гоар Аветисян решила не гадать о личной жизни Стивена Сигала и спросила актера, есть ли у него жена. Ответ 74-летней звезды Голливуда оказался неожиданным: он заявил, что сейчас свободен, передает Telegram-канал Super.ru.

На вопрос: "А вы случайно не женаты?" 74-летний актер ответил: "Нет, я свободен".

Заявление Сигала привлекло внимание на фоне слухов о его расставании с четвертой супругой, танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа. Они были вместе с 2009 года, однако актер публично не объявлял о разрыве отношений.

Ранее сообщалось, что известный американский актер, режиссер, музыкант и мастер айкидо Стивен Сигал продавал свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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