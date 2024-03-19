В Шымкенте некоторые дети получат соцвыплату в честь Наурыза

Фото: Zakon.kz

Акимат Шымкента сегодня, 19 марта 2024 года, на своем сайте разместил объявление, в котором говорится, что некоторые дети получат социальную помощь. Кто и сколько, расскажет Zakon.kz.

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