В Шымкенте некоторые дети получат соцвыплату в честь Наурыза
Фото: Zakon.kz
Акимат Шымкента сегодня, 19 марта 2024 года, на своем сайте разместил объявление, в котором говорится, что некоторые дети получат социальную помощь. Кто и сколько, расскажет Zakon.kz.
Из объявления акимата следует, что в честь праздника Наурыз оказывается ежегодная единовременная социальная помощь:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, – в размере 20 МРП (73 840 тенге),
- семьям погибших военнослужащих и детям с инвалидностью до 18 лет – 5 МРП (18 460 тенге).
"Данная социальная финансовая выплата распределяется на основании решения Шымкентского городского маслихата от 29 марта 2019 года Управлением занятости и социальной защиты города Шымкента".Пресс-служба акимата Шымкента
Ранее Минтруда Казахстана назвало размеры пособий, которые получают многодетные семьи. Подробности здесь.
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