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Культура и шоу-бизнес

В семье Дмитрия Маликова отмечают важную дату

В семье Дмитрия Маликова отмечают важную дату, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 14:25 Фото: Instagram/dmitriy_malikov
О важном семейном событии в своем Instagram рассказал известный российский эстрадный певец, композитор, актер театра и кино Дмитрий Маликов, сообщает Zakon.kz.

По словам 54-летнего артиста, в новом 2025 году его родители – Юрия и Людмила Маликовы – отмечают важную дату.

"Мои родители показали мне самый важный пример в жизни. Пример любви и уважения. Сегодня, 5 января, исполняется ровно 60 лет с момента их знакомства. 60! Мама, папа, я вас очень люблю и поздравляю с этой важной датой", – написал Дмитрий Маликов, опубликовав архивные снимки с церемонии бракосочетания родителей.

Поклонники певца присоединились к поздравлениям и задарили его семью комплиментами:

  • "У тебя замечательные родители. Любви им и крепкого здоровья".
  • "У вас красивая и дружная семья! Крепкого здоровья родителям, детям и внукам!"
  • "Боже мой, сколько лет ваши родители вместе, многие люди столько и не живут. Сказать, что я восхищена, это ничего не сказать".
  • "Дима, у тебя потрясающие родители! 60 лет! Поздравляю от всей души! Дай Бог процветания, крепкого здоровья и чтобы каждый день в любви и радости".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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