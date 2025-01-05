В семье Дмитрия Маликова отмечают важную дату

О важном семейном событии в своем Instagram рассказал известный российский эстрадный певец, композитор, актер театра и кино Дмитрий Маликов, сообщает Zakon.kz.

По словам 54-летнего артиста, в новом 2025 году его родители – Юрия и Людмила Маликовы – отмечают важную дату.

"Мои родители показали мне самый важный пример в жизни. Пример любви и уважения. Сегодня, 5 января, исполняется ровно 60 лет с момента их знакомства. 60! Мама, папа, я вас очень люблю и поздравляю с этой важной датой", – написал Дмитрий Маликов, опубликовав архивные снимки с церемонии бракосочетания родителей.

Поклонники певца присоединились к поздравлениям и задарили его семью комплиментами:

"У тебя замечательные родители. Любви им и крепкого здоровья".

"У вас красивая и дружная семья! Крепкого здоровья родителям, детям и внукам!"

"Боже мой, сколько лет ваши родители вместе, многие люди столько и не живут. Сказать, что я восхищена, это ничего не сказать".

"Дима, у тебя потрясающие родители! 60 лет! Поздравляю от всей души! Дай Бог процветания, крепкого здоровья и чтобы каждый день в любви и радости".

Материал по теме Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"

31 декабря Стефания Маликова подвела итоги 2024 года и опубликовала редкие семейные фото и видео со знаменитым отцом, мамой и младшим братишкой Марком.