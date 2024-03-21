Серкебаева поблагодарила Токаева за поддержку музыкального искусства
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заслуженного деятеля Казахстана Жамилю Серкебаеву, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии культурной жизни Алматы, а также о перспективах развития классической музыки в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил талант и профессионализм Жамили Серкебаевой, отметив, что она добилась заслуженного признания не только в нашей стране, но и за рубежом.
Жамиля Серкебаева поблагодарила главу государства за поддержку музыкального искусства и поделилась своими предложениями по совершенствованию музыкальной инфраструктуры страны.
Ранее Токаев принял народную артистку Казахстана Жанию Аубакирову.
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