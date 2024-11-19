Джамиля Серкебаева рассказала о двух важных встречах с Токаевым

Заслуженный деятель Казахстана Джамиля Серкебаева уже подвела итоги уходящего года. Артистка уточнила, что 2024 стал особенно значимым и насыщенным для ее творческой жизни. Главным образом, музыкант отметила две встречи с Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, этот год принес яркие впечатления и важные достижения, но за ними стояли усилия, терпение, упорство и целеустремленность.

"Пусть реализована только четверть того, что было задумано пять лет назад, но именно сейчас появились первые результаты этого большого пути". Джамиля Серкебаева

Далее она поделилась впечатлениями от встреч с главой государства.

"Мне выпала честь дважды встретиться с Касым-Жомартом Токаевым: весной, 21 марта, и осенью, 23 октября. Эти встречи стали важным этапом, где обсуждались ключевые вопросы, касающиеся культуры и дополнительного образования". Джамиля Серкебаева

Не забыла исполнительница упомянуть и концерт за 30 октября.

"Это был день, когда музыка объединила нас всех, наполнила зал особой атмосферой и подарила невероятные эмоции. Возможность выражать себя через музыку и быть полезной для народа и страны – главная награда для любого музыканта". Джамиля Серкебаева

Кроме того, 23 октября ей вручили орден "Кұрмет".

"Эта высокая награда мотивирует идти дальше, создавать и вдохновлять. Благодарю за доверие и поддержку. Это придает мне силы продолжать творить и двигаться к новым целям", – заключила скрипачка.

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