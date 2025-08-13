Редкие фото и признания: Арман Давлетяров отмечает юбилей

Казахстанский и российский медиа менеджер, заслуженный деятель Казахстана, бывший генеральный директор российского телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров сегодня, 13 августа 2025 года, празднует юбилей – 55 лет, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим событием он опубликовал пост, подводящий итог прожитым годам.

"Сегодня, 13 августа, мне исполняется 55. Каждый год – как ступень лестницы, ведущей вверх. Где-то я бежал, перепрыгивая через две, где-то поднимался медленно, держась за перила. Но главное – я всегда шел вперед. 55 – это не возраст. Это качество жизни. Это тысячи встреч, решений, ошибок и побед. Это умение падать и подниматься. Терять и находить. И главное – это знание: в любом возрасте можно начать с чистого листа. Мои 55 – это не итог, а новая глава", – написал Давлетяров в Instagram.

Он выразил благодарность тем, кто был рядом, поддерживал его и тем, кто бросал вызов.

"Спасибо одним – за сказку, другим – за встряску. Благодарен Создателю за весь мой путь – и за прямые дороги, и за те, что вели через бурю. Все это сделало меня тем, кто я есть сегодня. Сегодня я живу с верой и любовью ко Всевышнему. Альхамдулиллях. С уважением и благодарностью к каждому прожитому дню. Пусть впереди будет еще больше открытий, счастливых мгновений и радостей. И пусть мой опыт, слова и дела будут опорой для тех, кто идет этой дорогой рядом со мной. Спасибо вам за внимание, особое отношение и любовь. Поверьте – это взаимно. Всегда ваш, Арман Давлетяров", – заключил именинник.

Он также опубликовал видеоподборку с кадрами из разных периодов жизни, начиная с детства.

Подписчики Давлетярова не поскупились на поздравления:

Арман, братишка, с днем рождения вас поздравляю! Будьте здоровы и счастливы! Живите долго!

Денсаулыгыныз мыкты болсын,отбасынызга амандык,бакытты узак гумырлы болыныз,арман максаттарынызга жете бериниз

Арман мырза, туған күніңізбен құттықтаймын! Сізге зор денсаулық, отбасыңа амандық, шаңырағыңа береке тілеймін. Әрдайым осындай жүрегіңізде иман, өжетті, айбатты, ақжарқын, рухы биік болып жүре беріңіз. Әумин!

С Юбилеем! Всех вам благ!

Арманчик, с юбилеем, дорогой! Силы Божественной любви желаю и доброты этого мира! – певица Катя Лель.

С юбилеем! Будь здоров и счастлив! – дизайнер и кутюрье Игорь Гуляев.

А 7 августа 2025 года Арман поздравлял сына Аята с 18-летием.