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Общенациональную акцию "Тазару" планируют провести в Астане

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:11 Фото: gov.kz
23 марта в 10:00 в рамках межрегиональной "Тазалық эстафетасы" в Астане планируют провести общенациональную экологическую акцию "Тазару", символизирующую встречу Нового года с новой целью, новой надеждой, единой страной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, в рамках акции организуют мероприятия по очистке дворов, улиц, а также арыков от снега и мусора.

В акции примут участие жители города, представители бизнеса, строительные компании, волонтеры, общественные организации, деятели культуры, спортсмены и др. Они проведут уборку города, а также окажут помощь в очистке дворов.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:11

Фото: gov.kz

В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.

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Елена Беляева
Астана
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