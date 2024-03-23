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Более полутора тысяч алматинцев приняли участие в общенациональной эко-акции "Тазару"

уборка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:45 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В ходе общенациональной экологической акции "Тазару", приуроченной к празднованию Наурыз мейрамы в Алматы, собрано более 427 кубометров мусора, использовано 83 единицы техники. Всего в эко-акции приняли участие более 1500 горожан, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие охватило все районы города.

уборка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:45

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Районными акиматами были предоставлены шанцевые инструменты – мешки, перчатки, грабли, лопаты, краски, валики.

уборка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:45

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе эко-акции на территории набережной и русел рек Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы, Каргалы и Тастыбулак проведена работа по очистке водоемов и уборке прилегающих участков от мусора, поросли.

уборка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:45

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В прибрежных частях рек произведена покраска урн, скамеек, мойка малых архитектурных форм.

уборка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:45

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На набережной Аэропортовского озера Управлением экологии и окружающей среды города Алматы совместно с акиматом Турксибского района высажено более 100 деревьев.

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