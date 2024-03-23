Более полутора тысяч алматинцев приняли участие в общенациональной эко-акции "Тазару"
Мероприятие охватило все районы города.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Районными акиматами были предоставлены шанцевые инструменты – мешки, перчатки, грабли, лопаты, краски, валики.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В ходе эко-акции на территории набережной и русел рек Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы, Каргалы и Тастыбулак проведена работа по очистке водоемов и уборке прилегающих участков от мусора, поросли.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В прибрежных частях рек произведена покраска урн, скамеек, мойка малых архитектурных форм.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
На набережной Аэропортовского озера Управлением экологии и окружающей среды города Алматы совместно с акиматом Турксибского района высажено более 100 деревьев.