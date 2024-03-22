Наурыз с размахом встретили в Усть-Каменогорске
Как отметили в информационном центре города, этот день был объявлен Днем национального костюма.
Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE
После этого в городе прошли День национального спорта, масштабный интеллектуальный квиз на казахском языке и старт общегородского конкурса караоке-исполнителей.
Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE
Кульминацией всего стал комплекс мероприятий на центральной площади города утром 22 марта. Перед восторженными горожанами прошел целый праздничный караван из передвижных инсталляций, артистов и творческих коллективов в национальных костюмах.
Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE
Праздник продолжился концертом местных исполнителей и развлекательной программой на центральной площади. Кроме того, вечером устькаменогорцев ждет концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.