Наурыз с размахом встретили в Усть-Каменогорске

К недавним словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости уделить особое внимание национальному празднику в Усть-Каменогорске подошли со всей серьезностью. Встречать праздник весны и тепла с размахом здесь начали еще с 14 марта, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в информационном центре города, этот день был объявлен Днем национального костюма.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE

После этого в городе прошли День национального спорта, масштабный интеллектуальный квиз на казахском языке и старт общегородского конкурса караоке-исполнителей.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE

Кульминацией всего стал комплекс мероприятий на центральной площади города утром 22 марта. Перед восторженными горожанами прошел целый праздничный караван из передвижных инсталляций, артистов и творческих коллективов в национальных костюмах.