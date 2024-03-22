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Наурыз с размахом встретили в Усть-Каменогорске

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:06 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE
К недавним словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости уделить особое внимание национальному празднику в Усть-Каменогорске подошли со всей серьезностью. Встречать праздник весны и тепла с размахом здесь начали еще с 14 марта, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в информационном центре города, этот день был объявлен Днем национального костюма.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:06

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE

После этого в городе прошли День национального спорта, масштабный интеллектуальный квиз на казахском языке и старт общегородского конкурса караоке-исполнителей.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:06

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE

Кульминацией всего стал комплекс мероприятий на центральной площади города утром 22 марта. Перед восторженными горожанами прошел целый праздничный караван из передвижных инсталляций, артистов и творческих коллективов в национальных костюмах.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 16:06

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска, Устинка LIVE

Праздник продолжился концертом местных исполнителей и развлекательной программой на центральной площади. Кроме того, вечером устькаменогорцев ждет концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

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