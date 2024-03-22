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Как отметили Наурыз в области Жетысу

Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:23 Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
В Талдыкоргане основные мероприятия в честь главного дня декады Наурызнама были организованы как в парке "Жастар", так и на прилегающей к нему территории, где несмотря на дождливую погоду было многолюдно и по-праздничному шумно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата региона, стилизованный юрточный городок развернулся тут же, встречая гостей добрыми пожеланиями и отличным настроением. В праздничных мероприятиях принял участие аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:23

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

У каждой юрты мгновенно создавались импровизированные сцены, где люди пели, танцевали, катались на качелях, демонстрировали национальные обряды, соревновались в красноречии и ловкости, угощали Наурыз-коже и бауырсаками.

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:23

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

На спортивных площадках состоялись состязания по национальным видам спорта, также были организованы различные выставки. Кроме того, состоялось финальное состязание по казакша курес "Талдықорған барысы". Все мероприятия сопровождались пением, танцами и обрядами "шашу". Игрокам школьных футбольных команд бесплатно раздали 100 мячей.

"Дождливая погода не мешает нам сегодня всем вместе встречать главный весенний праздник. Старшие говорят, если на Наурыз идет дождь, то будет хороший урожай. Уважаемые земляки, жетысусцы, от всей души поздравляю вас с праздником Наурыз. В этом году мы встречаем этот праздник в новом формате, на протяжении 10 дней. Начали праздновать с "Көрісу" күні", проводили очистку родников, садили деревья, были дни национальной одежды, национальных видов спорта, солидарности, теперь будет "Тазару күні". И пусть под каждым шаныраком царят благополучие и достаток, пусть реализуются все планы и исполнятся заветные желания. Пусть Наурыз принесет всем жителям нашей области радость и добро. Мира, единства и благополучия всем", – сказал Бейбит Исабаев, принимая участие в праздничных мероприятиях.
праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:23

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Яркая концертная программа, начавшаяся с театрализованного представления "Қасиетті халық тойы – Нұрлы Наурыз", продолжила празднование. Горожан порадовали вокальные и танцевальные номера местных исполнителей и творческих коллективов. Своим творчеством поделились и специально приглашенные на праздник звезды казахстанской эстрады.

"Будучи вместе, в гармонии с природой, с самим собой и другими, благодаря друг друга за труд и поддержку, можно уверенно добиться поставленных перед нами целей, в первую очередь направленных на защиту интересов каждого гражданина. Ведь, как подчеркивает глава государства, мы разные, но мы едины, объединенные общей целью, общей судьбой, общим домом. И Наурыз с его глубочайшей, проверенной веками философией, помогает каждому это понять и осознать. Несмотря на свое древнейшее происхождение, его смысл и значение как никогда актуальны сейчас, в период модернизации нашего государства", – резюмировал Исабаев, поздравляя жителей с праздником Наурыз.
праздник, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:23

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

К слову, в вечернее время празднование продолжится молодежной дископрограммой и фейерверком.

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